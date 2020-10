Anzola, rinviato il terzo appuntamento del ciclo “Arte, vizi e peccati”

Nel rispetto delle nuove disposizioni contenute nel D.P.C.M. 18 ottobre 2020 in tema di manifestazioni, convegni e congressi e al fine di non creare situazioni di assembramento, il terzo appuntamento del ciclo di conferenze “Arte, vizi e peccati” a cura di Gabriele Gallerani del Centro Culturale Anzolese, previsto per giovedì 22 ottobre in biblioteca, è stato rinviato a data da destinarsi.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola