Bologna. Bernini (FI): “Servono norme mirate per sicurezza nelle città”

Due persone sono finite ieri (6 ottobre ndr) in manette, accusate di rapina. A Bologna, ormai, tutti i giorni è un bollettino di guerra. Scippi, rapine, furti, spaccio e violenze fanno ormai parte di una drammatica quotidianità alla quale rischiamo perfino di abituarci se le Istituzioni non si decideranno a dare la sveglia. Le nostre Forze dell’Ordine sono costantemente impegnate nel contrasto alla criminalità ma i loro sforzi rischiano di essere vanificati da norme blande che non consentono di punire adeguatamente delinquenti e soggetti socialmente pericolosi. Non mi stancherò mai di ripeterlo: il grido di allarme che arriva dalle nostre Città deve essere urgentemente raccolto dal Governo. C’è bisogno di norme specifiche, mirate, volte a riportare sicurezza e legalità nei nostri centri urbani. Che vi sia un’emergenza cronica è evidente: che manchi la volontà di affrontare il problema è altrettanto palese.

Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia