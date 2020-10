Bologna, quasi 6.000 Euro ai progetti Bimbo Tu

Lo scorso 28 settembre Bologna è stata il set di una spettacolare giornata di beneficenza che ha portato in città poco meno di 300 bikers in sella alle loro Harley-Davidson. Dopo aver sfilato lungo le vie cittadine, si sono diretti all’Ospedale Bellaria per omaggiare e salutare i pazienti e il personale ospedaliero, per poi raggiungere lo spazio DumBO dove hanno dato vita, insieme ai piloti di DABOOT, a un vero e proprio spettacolo a cui hanno assistito numerosi appassionati di moto e numerose famiglie, che hanno potuto anche far partecipare gratuitamente i loro bambini a speciali sessioni di mototerapia.

Il ricavato della giornata di 6.000 euro è stato devoluto interamente a Bimbo Tu, a sostegno dei suoi progetti e delle sue attività a favore di bambini e adolescenti affetti da tumori e malattie del sistema nervoso centrale.

L’iniziativa di beneficenza “Solidarity on Wheels – Bikers for Children” è stata voluta da Hells Angels MC Bologna, H.O.G. Bologna Chapter Italy #9314 e Harley-Davidson Italia.

Ufficio Stampa Bimbo Tu