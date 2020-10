Calderara, ordinanza accensione anticipata riscaldamenti

In considerazione delle condizioni climatiche e verificate le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, che prevedono un abbassamento delle temperature minime stagionali, ho appena firmato l’ordinanza n. 31/2020 che autorizza l’accensione anticipata degli impianti termici a Calderara a partire da sabato 10/10/2020, con prescrizione dell’orario di accensione giornaliero per un massimo di 7 (sette) ore giornaliere.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara