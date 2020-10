Sono qua con il cuore in mano, per dirvi che gli eventi della pro loco si dovranno fermare per un po’, come deciso dal decreto.

Vorrei ringraziare tutti i miei colleghi e tutte le persone che ci sostengono.

Pro loco però, continua a lavorare, con determinazione e dedizione per Crevalcore, aspettando insieme a voi tempi migliori… noi ci crediamo..



Silvia Ferrarini

Presidente Pro Loco