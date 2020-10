Covid, il Comune di Calderara a sostegno delle scuole paritarie

Un sostegno alle scuole paritarie del territorio e alle famiglie, a fronte della sospensione delle attività educative e didattiche avvenuta nei mesi passati per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19. È l’obiettivo del provvedimento del Comune di Calderara in favore della “Riguzzi” di via Longarola a Longara e della “San Francesco” di via Aldo Moro a Calderara: un contributo di oltre 32 mila euro verrà a breve erogato nei confronti di queste due scuole paritarie dell’infanzia, che accolgono in totale 115 bambini e che con parte dei fondi che riceveranno, come concordato con il Comune, dovranno rimborsare le

famiglie degli iscritti.

Nel dettaglio, ogni nucleo familiare riceverà 50 euro, sotto forma di sconto sulla retta dell’anno scolastico in corso per gli attuali iscritti, oppure di rimborso per chi quest’anno non frequenta più uno dei due istituti. Da una parte un piccolo ristoro per le famiglie, come lo definisce il Sindaco Giampiero Falzone, concordato con le due scuole, dall’altra un contributo per sostenere i bilanci degli istituti, andati in difficoltà con il lockdown della scorsa primavera: “Proprio in seguito alla proficua interlocuzione con pagina 1.2“Riguzzi” e “San Francesco” – dice il primo cittadino – abbiamo dato via libera al contributo, che riteniamo importante per il riconoscimento del ruolo che queste hanno nel territorio: una funzione fondamentale, come quella che svolgono tutte le scuole, nell’ambito del sistema integrato di educazione e istruzione di Calderara di Reno. Esprimo soddisfazione anche per il fatto che

le scuole abbiano accolto la nostra proposta di riversare alle famiglie una

quota del contributo. Un piccolo ristoro, che riteniamo possa essere utile in un momento difficile come quello che stiamo vivendo”.

Ufficio stampa Comune Calderara