Crevalcore, apertura straordinaria dei cimiteri per commemorazione defunti

In occasione della giornata di commemorazione dei defunti è prevista un’apertura straordinaria dei cimiteri del capoluogo e delle frazioni dal 29/10/2020 al 02/11/2020 dalle ore 7.30 alle ore 19.00.

Relativamente al cimitero del capoluogo saranno consentite le visite a tutti i loculi denominati retro destra e retro sinistra.

Non saranno accessibili i loculi posti nella zona avanti destra e avanti sinistra ivi compresi i campi comuni in quanto inseriti nell’area di cantiere attualmente oggetto di ristrutturazione, come da planimetria allegata

dalla pagina FB del Comune di Crevalcore