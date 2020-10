Incidente A1: FdI Emilia-Romagna esprime vicinanza al Consigliere Barcaiuolo

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia alla Regione Emilia-Romagna, appresa la notizia di quanto accaduto al Consigliere Michele Barcaiuolo ed ai suoi collaboratori nella giornata di ieri (22 ottobre ndr) mentre percorrevano il tratto dell’Autostrada A1 tra Bologna e Modena Sud, esprime vicinanza all’amico e collega ed alla sua famiglia.

La priorità è ovviamente che il nostro Collega si riprenda presto, ma non possiamo non evidenziare come si tratti di un episodio gravissimo che, solo per un miracolo, non si è trasformato in tragedia, ennesima dimostrazione di come la manutenzione delle nostre strade ed autostrade sia estremamente carente sebbene i costi elevati dei pedaggi che gli automobilisti sono chiamati a pagare ai concessionari.

Ingenti cifre che ogni anno questi gestori dovrebbero reinvestire proprio per migliorare la sicurezza, ma che evidentemente vengono utilizzati in altro modo lasciando le nostre autostrade disseminati di rattoppi, interventi provvisori che col tempo diventano ancora più pericolosi disseminando il manto stradale di detriti anche di grandi dimensioni.

La responsabilità deve essere immediatamente appurata dalle autorità competenti, ma Società Autostrade per L’Italia che, al di là dei siparietti del Governo, è ancora oggi titolare della concessione di questo e di altri importanti tratti autostradali, dimostra una volta ancora le proprie mancanze e l’assoluto disinteresse per la sicurezza delle persone che quotidianamente transitano su queste pericolose arterie.

Se questi soggetti non sono in grado di fare quello per cui sono lautamente pagati, si facciano da parte che nessuno ne sentirà la mancanza, per questo chiederemo al Presidente Bonaccini, che ringraziamo per l’immediata solidarietà e sensibilità istituzionale, che intervenga in merito.

Marco Lisei – Capogruppo FDI Consiglio Regionale Emilia RomagnaGiancarlo Tagliaferri – Consigliere FDI Regionale Emilia Romagna