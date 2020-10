Laboratorio di scrittura interculturale in Terred’Acqua

Il progetto “Vivere l’altrove” vuole indagare la partenza dalla propria “casa” alla ricerca di un altrove dove vivere una promessa, una realizzazione, un miglioramento di vita.

All’interno del progetto si svolgerà il laboratorio di scrittura interculturale “Scrivere l’altrove”, promosso da Eks&Tra-Aps, gratuito e aperto a tutti, che porterà alla creazione di nuove storie e narrative, raccontate dai diretti protagonisti e pertanto partecipate dal basso, sul vivere l’altrove.

Il risultato finale di questa ricerca saranno racconti di migrazione, una selezione dei quali verranno letti da attori e verranno diffusi o con podcast o con video da far girare sui social. Il fine è quello di ampliare la riflessione a proposito della migrazione che in questo momento è molto sbilanciata e parziale.

In questo senso il progetto coinvolge persone con diversi vissuti riguardo alla partenza da casa: naturalmente i migranti che per ragioni socio-economiche o umanitarie giungono in Italia, i migranti italiani del secolo scorso ed i migranti di oggi (fuga di cervelli).

Date del laboratorio

sabato 3 ottobre

domenica 18 ottobre

domenica 8 novembre

domenica 22 novembre 2020

L’orario è dalle 15 alle 18.

Il laboratorio si svolge al circolo arci Accatà, via Cento 59, San Giovanni in Persiceto.

Qualora non si possa fare lezione in presenza per ulteriore emergenza Covid-19, verrà attivata una piattaforma internet per poter svolgere il laboratorio a distanza.

Per iscriversi al laboratorio di scrittura “Scrivere l’altrove” inviare mail a eksetra@libero.it con dati anagrafici, riferimenti telefonici, e motivazioni.

