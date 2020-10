“Oktober Harley Beer Fest” a Sant’Agata

A Sant’ Agata Bolognese è in arrivo un nuovo evento targato Emilia on the Road e nel segno della Harley Davidson.

L’appuntamento per gli amanti del biondo nettare e delle celebri moto della casa di Milwuakee è fissato per il secondo weekend di ottobre – 9, 10 e 11 ottobre – in un’area parcheggio appositamente riservata agli harleysti. A tutti coloro che usufruiranno del parcheggio saranno applicate speciali agevolazioni: buono sconto del 20% sul cibo e del 30% sulle consumazioni di birra.

Tre intense serate all’insegna della buona musica e del divertimento. Possibilità di sosta notturna con tenda (no camping).

Tra gli ospiti Mirco Cattani con “Radio Live”; Manuela Pellegatta, cantautrice busker folk; “Brivido Vasco” Tribute Band; il mitico Beppe Maniglia; Jackie Rose Band… Special guest Duilio Pizzocchi.