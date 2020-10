Persiceto, abbattimento alberi al centro sportivo

Per motivi di sicurezza, nella giornata di martedì 13 ottobre 2020 sono iniziati i lavori di abbattimento di cinque piante nella zona del centro sportivo di via Castelfranco.

La società Terna – Rete Elettrica Nazionale, gestore della rete di trasmissione italiana in alta tensione, sta effettuando un intervento di messa in sicurezza dell’infrastruttura elettrica presso il parco del centro sportivo. Per mantenere la distanza di sicurezza dalla linea di alta tensione prevista per legge, la chioma di alcuni alberi presenti all’interno del parco del centro sportivo sarà notevolmente ridotta. Per cinque piante in particolare si è reso necessario l’abbattimento: i rami di questi alberi sono più alti dei cavi elettrici e l’imponente intervento di potatura che sarebbe richiesto renderebbe le piante instabili; in caso di ribaltamento dell’albero o rottura di rami, oltre al rischio di compromettere il normale esercizio della linea elettrica, si verrebbero a creare condizioni di grave pericolo per persone, cose ed animali.

