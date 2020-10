Persiceto di nuovo primo Comune in Italia nella lotta all’evasione

Nella giornata di martedì 29 settembre il Comune di Persiceto ha ufficialmente ricevuto un versamento dell’Agenzia delle Entrate per la somma di 1 milione e 207.344, 82 euro, a fronte della collaborazione sulle attività di accertamento fiscale e contributivo del 2019.

“Per il secondo anno consecutivo – dichiara Massimo Jakelich, assessore al Bilancio del Comune di Persiceto – il nostro Comune risulta essere quello che in Italia ha ricevuto il premio più alto nell’ambito della collaborazione al contrasto dell’evasione fiscale e contributiva. Il versamento dell’Agenzia delle Entrate per la somma di 1 milione e 207.344 ,82 euro è già stato fatto; queste risorse saranno ricollocate all’interno del Bilancio comunale e saranno impiegate a beneficio dell’intera collettività. Come già specificato lo scorso anno ci tengo a fare alcune precisazioni sul significato di questo premio e sulle modalità di collaborazione con l’Agenzia delle Entrate. La somma appena versata al Comune corrisponde al 100% del recupero effettuato dall’Agenzia sul nostro territorio ma riguarda solo le evasioni da imposte statali che lo scorso anno non riguardavano residenti. Quando il Comune fa verifiche sui tributi locali e trova casi di evasione, oltre a fare i dovuti accertamenti interni, segnala i nominativi all’Agenzia delle Entrate. Nel caso l’Agenzia individui su questi nominativi evasioni anche per i tributi di competenza statale trasferisce il 100% del recupero al Comune”.

Questa operazione è possibile grazie ad un protocollo d’intesa del 2008 tra Anci Emilia Romagna e Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell’Emilia Romagna per la definizione dei programmi di recupero dell’evasione fiscale, a cui il nostro Comune ha aderito. Il protocollo prevede l’invio di segnalazioni locali qualificate, definite da una serie di provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione di concentrare l’intervento su cinque aree: commercio e professioni, urbanistica e territorio, proprietà edilizia e patrimonio immobiliare, residenze fittizie all’estero, beni indicativi di capacità contributiva.

Ufficio stampa Comune Persiceto