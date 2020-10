Persiceto, inaugurazione della nuova sede della Protezione Civile

Sabato 3 ottobre dalle ore 16.30 si svolgerà l’inaugurazione della nuova sede dell’Associazione Volontari Protezione Civile Persiceto presso l’edificio di nuova costruzione in via Newton 1/m, che sarà intitolata al compianto ex-Presidente Fabio Masini, scomparso lo scorso aprile.

Per l’occasione, oltre al Presidente dell’associazione Andrea Trevisani, sarà presente il Sindaco Lorenzo Pellegatti.

Programma dell’evento:

ore 16.30, registrazione dei partecipanti all’incontro al momento dell’accesso

ore 17, presentazione dei nuovi locali a cura del Presidente Andrea Trevisani e del Sindaco Lorenzo Pellegatti

ore 17.30, inaugurazione e tagli del nastro

ore 18, visita alla nuova sede

L’inaugurazione si svolgerà in ottemperanza del Dpcm del 7 settembre 2020, adottando le misure precauzionali per il Covid-19.

dalla pagina FB del Comune di Persiceto