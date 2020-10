Persiceto, lavori in corso sulle piste ciclabili

Nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria delle piste ciclabili del territorio persicetano che entreranno a far parte della Ciclovia del Sole – Eurovelo 7, fino a venerdì 6 novembre 2020 i tratti della pista ciclabile di via Sasso (tra via Vecchia di Zenerigolo e via Prugnolo) e di quella adiacente a via Prugnolo (fino a via Fanin e all’Area di riequilibrio ecologico “La Bora”) potranno essere temporaneamente inagibili.

Con questi lavori si completa la riqualificazione del tratto urbano della Ciclovia che, provenendo da Crevalcore, si distacca dall’ex rilevato ferroviario in via Cavamento, percorre via Lupria (appena riqualificata in seguito ai lavori di e-distribuzione) e via Permuta (ripavimentata in parte nel 2019 e in parte nel 2020) fino alla stazione ferroviaria. Passando dietro la stazione il tracciato raggiunge poi via Spianate, via Sasso, via Prugnolo, l’area Bora e infine via Viazza (oggetto di manutenzione straordinaria nel 2020) e via Mascellaro (oggetto di manutenzione straordinaria nel 2019), dalla quale si reimmette nell’ex rilevato ferroviario in direzione di Calderara di Reno.

Per maggiori informazioni consulta la notizia dedicata sul sito della Città Metropolitana di Bologna.

comunepersiceto.it