Persiceto, limitazioni temporanee alla viabilità su via Carline

Da lunedì 26 ottobre fino a lunedì 30 novembre 2020 sono previste limitazioni alla viabilità in via Carline sulla rampa del fiume Samoggia per lavori di messa in sicurezza del guard-rail al confine tra i comuni di Persiceto e Sala Bolognese.

In particolare nel tratto indicato saranno in vigore le seguenti modifiche:

senso unico alternato di circolazione con precedenza ai veicoli circolanti nella corsia di marcia non interessata dall’occupazione

con precedenza ai veicoli circolanti nella corsia di marcia non interessata dall’occupazione divieto di sorpasso

limite di velocità massima a 30 km/h

divieto di sosta con rimozione a tutti i veicoli nell’area interessata dal cantiere.

