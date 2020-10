Persiceto, presentazione del libro “Una mucca alla finestra”

Domenica 25 ottobre, ore 17.30

Circolo Arci Accata’, via Cento 59/a

San Giovanni in Persiceto

“Una mucca alla finestra”

Presentazione del libro di Luca Billi.

Luca Billi presenterà in anteprima assoluta all’Accatà la sua opera prima: “Una mucca alla finestra”. Questo romanzo ha per protagonista una persicetana socialista nei primi anni del Novecento. Un incontro con la “Storia” attraverso gli occhi di questa nostra piccola e grandissima concittadina.



Nel rispetto delle norme anticovid, vi chiediamo di comunicare la vostra partecipazione al numero indicato nel volantino.

Cell. 328 6751548 (anche via whatsapp)

L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’ANPI di Persiceto, l’Associazione Italo Calvino, Bibliotechiamo, Insieme per conoscere.