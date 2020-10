I commercianti di Persiceto ricordano a tutti i bimbi e genitori che, a seguito delle normative anti Covid-19, al fine di evitare assembramenti in centro storico e per garantire la regolare apertura delle attività, sono sospese tutte le iniziative previste per la giornata di Halloween, comprese le passeggiate itineranti e il gioco del “dolcetto scherzetto”.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto