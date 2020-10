Persiceto, un’intera settimana dedicata al “Festival delle religioni”

Con la riapertura della Chiesa di San Francesco, avvenuta domenica 4 ottobre, ha preso ufficialmente il via la quarta edizione del “Festival delle religioni: vie d’incontro”, importante appuntamento di riflessione e approfondimento sulle religioni e le culture che convivono sul territorio, promosso da Comune e Centro Missionario Persicetano con il contributo della Regione Emilia-Romagna: fino a domenica 11 ottobre per tutta la settimana le serate saranno caratterizzate da vari eventi, tra cui conferenze, spettacoli, letture, che affronteranno il tema “Ascoltare per accogliere”. Presso la chiesa di San Francesco è poi allestita la mostra “Popoli in cammino” con le sculture di Sara Bolzani e Nicola Zamboni.

Mercoledì 7 ottobre alle ore 21, in Teatro Comunale (corso Italia 72), è in programma la conferenza “Credere, ascoltare, accogliere: tre cose fuori moda?”: Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, rifletterà sul tema dialogando con Yassine Lafram, Presidente Unione delle Comunità Islamiche d’Italia; modererà l’incontro Vittoria Cofone, docente di Filosofia presso il Liceo “Laura Bassi” di Bologna.

Venerdì 9 ottobre alle ore 21, sempre presso il Teatro Comunale, si svolgerà poi l’incontro“L’ascolto”: Maria Francesca Melloni dell’Università Ca’ Foscari di Venezia introdurrà e modererà la lezione magistrale di Padre Enzo Bianchi, fondatore della Comunità Monastica di Bose.

Sabato 10 ottobre il Chiostro di San Francesco ospiterà “Silent book: libri senza parole che parlano tutte le lingue”, un doppio appuntamento per i più piccoli alle ore 16 e alle ore 17, con letture ad alta voce per bambini dai 4 anni a cura della Biblioteca “G.C. Croce” Sezione Ragazzi; per ciascun appuntamento sarà disponibile un massimo di 15 posti.

Domenica 11 ottobre alle ore 21, presso il Teatro Fanin (piazza Garibaldi 3/c), è in programma “Rotte mediterranee”, recital di Moni Ovadia basato sull’intreccio di racconti e canzoni popolari dell’area mediterranea e composizioni originali di Giovanni Seneca; al termine dello spettacolo Moni Ovadia dialogherà con il pubblico e con Marco Tibaldi, direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bologna.

Fino a domenica 18 ottobre, presso la Chiesa di San Francesco sarà allestita la mostra “Popoli in cammino” con opere degli scultori Sara Bolzani e Nicola Zamboni: la mostra sarà aperta al pubblico il mercoledì dalle 18 alle 20, il giovedì dalle 18 alle 20 e il venerdì dalle 18 alle 20, il sabato dalle 18 alle 21 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 21.

Venerdì 9 e domenica 11 ottobre alle ore 18.30 sarà inoltre possibile partecipare a una visita guidata al Complesso Conventuale di San Francesco e alla mostra “Popoli in cammino” a cura di Fabio Lambertini del Museo Archeologico Ambientale.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito ma, in ottemperanza alle norme di prevenzione igienico-sanitaria per il contenimento del Covid-19, per partecipare è necessario prenotarsi contattando la biglietteria del Teatro Comunale, al numero 348.0853889 o tramite mail all’indirizzo biglietteriateatro@comunepersiceto.it

Ufficio stampa Comune Persiceto