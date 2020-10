Riapre il Teatro Spazio Reno di Calderara

Il Teatro Spazio Reno di Calderara di Reno, dopo mesi difficili e faticosi, riapre con alcuni degli spettacoli annullati in primavera. Riparte con il desiderio di rivedere bambini, famiglie, adulti riconquistare un luogo di socialità, di sano divertimento, di cultura, con la certezza che la cultura deve riprendere il suo posto e il suo ruolo nella comunità.

Un segnale forte, quello lanciato dal nuovo Sistema Culturale di Calderara, che ha deciso di non rinunciare a quanto l’emergenza aveva cancellato e di proporre un biglietto unico al costo simbolico di 3 euro per tutti.

“Autunno a teatro” partirà domenica 18 ottobre alle 17 con lo spettacolo “I vestiti nuovi dell’imperatore”: una rilettura in chiave comica e clownesca della compagnia I Fratelli Caproni di un classico della letteratura per ragazzi, con un re bambino viziato, due sarti mirabolanti e un abito magnifico e invisibile. Una curiosa e divertente versione della fiaba di Andersen, che non dimentica di sottolineare la fragilità e la stupidità di ogni potere. Lo spettacolo è rivolto alle famiglie e ai bambini dai 5 anni in su. A seguire, la rassegna proporrà “Oggi. Fuga a quattro mani per nonna e bambino”, proposto dalla Compagnia Arione De Falco l’8 novembre alle 17, e “Il grande gioco”, portato in scena sabato 21 novembre alle 21 dall’ Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata.

Il programma completo di “Autunno a teatro”:

domenica 18 ottobre – ore 17:00

I Fratelli Caproni

I vestiti nuovi dell’imperatore

con Alessandro Larocca, Andrea Ruberti e Max Zatta

teatro d’attore, mimo – durata 50’ – dai 5 anni

domenica 8 novembre – ore 17:00

Compagnia Arione De Falco

Oggi. Fuga a quattro mani per nonna e bambino

con Annalisa Arione e Dario De Falco

teatro d’attore – durata 50’ – dai 5 anni

sabato 21 novembre – ore 21:00

Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata

Il Grande gioco

con Silvano Fiordelmondo e Fabio Spadoni

teatro d’attore – durata 60’ – adulti e bambini dagli 8 anni

Gli spettacoli di svolgeranno nel rispetto delle norme antiCovid. La prenotazione è obbligatoria.

Per info e prenotazioni:

Teatro Spazio Reno 051 722700, Biblioteca Comunale 051 6461247, Casa della Cultura 342 8857347.

Il programma è presente anche sul sito www.comune.calderaradireno.bo.it

