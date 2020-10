Riapre la Chiesa di San Francesco a Persiceto

Nel pomeriggio di domenica 4 ottobre è stata riaperta al pubblico la Chiesa di San Francesco, che fa parte dell’omonimo Complesso conventuale di epoca medievale con annesso chiostro. Per l’occasione, alle ore 17 si è tenuta una conferenza dedicata alla storia della chiesa e agli ultimi lavori di restauro condotti dal Comune alla quale sono intervenuti il Sindaco Lorenzo Pellegatti, l’assessore comunale alla Cultura Maura Pagnoni, l’assessore comunale ai Lavori pubblici Alessandra Aiello, la responsabile dei lavori per il Comune di Persiceto Elena Nicotera e Fabio Lambertini, archeologo del Museo Archeologico Ambientale. A seguire, il taglio del nastro e l’inaugurazione della mostra “Popoli in cammino”, con le sculture di Sara Bolzani e Nicola Zamboni, che ha dato il via alla quarta edizione del “Festival delle Religioni – Vie d’incontro”.

dalla pagina FB del Comune di Persiceto