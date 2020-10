Sant’Agata, date recuperi distribuzione nuovi contenitori dell’indifferenziato

Per chi ancora non ha ritirato il NUOVO contenitore dell’indifferenziato con microchip, sono state previste delle ulteriori date per la distribuzione, presso la sala Nilla Pizzi, in Via 2 Agosto 1980, n. 41, secondo gli orari e le giornate di seguito indicati:

dal 26/10/2020 al 30/10/2020 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30.

Ricordiamo che per ritirare il contenitore è necessario portare con sé:

la presente lettera,

il codice fiscale (intestatario TARI dell’immobile),

il vecchio contenitore del rifiuto indifferenziato.

Nel caso di persona delegata serve anche:

delega da parte dell’intestatario dell’utenza (compilando il modello sottostante),

il codice fiscale del delegante (intestatario TARI dell’immobile),

documento di identità del delegato.

In caso di mancanza dei documenti elencati non sarà possibile ritirare il contenitore.

geovest.it