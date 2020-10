TARI alle aziende agricole, Confagricoltura Bologna: “Siamo contrari e pronti a dare battaglia”

“Diciamo no alla Tari per la aziende agricole: su questo non faremo passi indietro”. Confagricoltura Bologna ribadisce la propria posizione al termine di un incontro che si è svolto nella propria sede di San Giorgio di Piano con le altre organizzazioni del settore. Si è discusso di tassa sui rifiuti: il Comune di Baricella, tramite il suo ufficio tributi, facente parte dell’Unione dei Comuni Terre di Pianura, ha fatto sapere nei giorni scorsi che intende applicare la Tari anche alle aziende agricole, finora esentate. “Abbiamo voluto organizzare il tavolo di confronto con le altre associazioni del settore – fa sapere Confagricoltura Bologna – per fare il punto della situazione. Tutte le aziende agricole, a prescindere dall’appartenenza a un’organizzazione, non possono vedersi ulteriormente vessate. Pare che anche altri Comuni abbiano intenzione di applicare la Tari, per una libera e a nostro parere pretestuosa interpretazione del regolamento da parte dell’ufficio tributi dell’Unione Terre di Pianura. Siamo assolutamente contrari a quest’eventualità che andrebbe a penalizzare il nostro settore e per la quale si porrebbero notevoli problemi applicativi (a partire dalla tariffa) visto che le aziende agricole, dal 2014 in poi, sono state sempre esentate dal pagamento”.

Tra le prospettive emerse nel confronto con l’amministrazione di Baricella c’è anche quella della retroattività del provvedimento. “In tale scenario – sottolinea Confagricoltura Bologna – le aziende agricole si ritroverebbero a pagare cinque anni di Tari arretrata, per una spesa che non avevano messo in conto di dover sostenere. C’è anche chi si ritroverebbe a sborsare oltre 60mila euro: sarebbe l’ennesima mazzata per le imprese di un settore che già sconta difficoltà a causa di fattori esterni, a partire dalle anomalie climatiche. Non vogliamo essere noi le vittime di un cortocircuito tra politica e struttura burocratica: ci opponiamo a qualsiasi ipotesi che porti all’applicazione della Tari in agricoltura. Daremo battaglia per far valere le ragioni delle aziende agricole del territorio”. Le associazioni chiederanno un incontro al sindaco di Baricella, Omar Mattioli.

Ufficio Stampa Confagricoltura Bologna

Giuseppe Catapano