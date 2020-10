“Top 50 Italy”, l’Antica Osteria del Mirasole si riconferma miglior Trattoria d’Italia

Martedì 20 ottobre si è svolta in diretta streaming la seconda edizione di “Top 50 Italy”, la guida a cura del quotidiano La Repubblica che censisce i migliori 200 ristoranti italiani suddivisi nelle categorie low cost, Trattorie e Ristoranti top entro e oltre i 120 €.

Nella categoria Trattorie, anche per questo secondo anno di svolgimento del contest, ad aggiudicarsi il primo posto è stata nuovamente l’Antica Osteria del Mirasole di San Giovanni in Persiceto, locale nato nel 1989 dall’idea di Franco Cimini, chef e titolare insieme alla compagna Anna, di realizzare un ristorante che ricordasse i sapori rustici e antichi, con una particolare attenzione alla cucina tradizionale, senza dimenticare rivisitazioni moderne.

In questo momento difficile per le attività di ristorazione, l’Amministrazione comunale rivolge i più sentiti complimenti e ringraziamenti a Franco e ad Anna per aver portato il nome del loro locale a spiccare come una delle maggiori eccellenze a livello nazionale, ottenendo riconoscimenti così prestigiosi, che dimostrano il grande livello del nostro tessuto economico e ci danno grande speranza per una futura positiva ripartenza. Info: https://bit.ly/2HlUQhx

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto