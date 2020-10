Tutto pronto per il Festone di Decima, le parole del Sindaco Pellegatti

Stasera prende il via l’edizione 2020 del Festone di San Matteo della Decima. Quest’anno, oltre alle consuete aree espositive e commerciali troverete anche un “Villaggio agricolo”: piazza Fratelli Cervi è stata allestita da aziende agricole e associazioni locali per valorizzare le tradizioni contadine del nostro territorio con l’esposizione di veicoli e attrezzi d’epoca, una tavola apparecchiata per la festa del ringraziamento e la proposta di diverse attività per bambini tra cui la lavorazione delle zucche, la pigiatura dell’uva e la possibilità di conoscere da vicino alcuni animali addomesticati. Inoltre, all’interno di questo spazio, sabato 10 ottobre alle ore 16.30 sarà presentata la nuova associazione “La Decima Scuola” che proporrà altre attività ludiche per bambini.

Confido da parte di tutti i visitatori nel massimo rispetto delle prescrizioni dettate dall’emergenza sanitaria. Come amministrazione comunale abbiamo fatto tutto quanto necessario per permettere lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza. Buon Festone a tutti!

dalla pagina Fb di Lorenzo Pellegatti, sindaco di Persiceto