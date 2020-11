25 novembre, le parole di Francecso Furlani (PD – Persiceto)

25 novembre

OGGI, DOMANI, SEMPRE

[Un intero mondo a difesa delle donne]

Ringrazio di cuore per la testimonianza Cristiana, del Gruppo “Mai Più’” di Persiceto: donne che hanno subito e subiscono violenza.

Anche in questo difficile periodo, le donne non devono sentirsi sole.

Le restrizioni domestiche dovute alle misure di contenimento del virus, rischiano di acuire le tensioni famigliari abbassando la soglia di tolleranza ed estremizzando le abitudini dei violenti.

Nel nostro Paese, da gennaio a ottobre, ogni tre giorni una donna viene uccisa dal convivente, dall’ex o da un parente.

Le chiamate di aiuto al 1522, tra marzo e giugno 2020 (durante il primo lockdown) è più che raddoppiato rispetto al 2019 con 15.280 richieste (+119,6%).

Ricordo che a San Giovanni in Persiceto sono presenti un CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) che accoglie sia donne che nuclei famigliari, ed uno sportello di aiuto (Centro antiviolenza “CHIAMA chiAMA” gestito dall’Ass. MondoDonna) rivolto a donne sole o con figli, vittime di violenza, di stalking e in difficoltà socio-economica.

Ringrazio di cuore tutte le operatrici e operatori, tutte le Associazioni e tutti i volontari per lo straordinario lavoro che quotidianamente fanno.

Numeri Utili:

CHIAMA chiAMA Associazione MondoDonna Onlus: 337.1201876 o 331.6590845 anche messaggi WhatsApp o colloqui via Skype

SOS Donna: 345.5909708 (dal lunedì al venerdì ore 10-18)

Casa delle donne per non subire violenza ONLUS: tel. 051.333173

UDI Bologna: 051.232313 (reperibilità 24 ore su 24)

In tutta Italia chiama il numero: 1522 (chiamata gratuita e multilingue, 24 ore su 24).