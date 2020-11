Ad Anzola “Libri a domicilio”

I servizi al pubblico della biblioteca sono attualmente chiusi, come da DPCM 3/11/2020. Per rispettarne lo scopo – diminuire il numero di persone in circolazione – e contemporaneamente assicurare ai cittadini il diritto di leggere, la biblioteca ha organizzato un servizio di consegna libri a domicilio: le consegne verranno effettuate ogni martedì dalle 11 alle 15. Bisogna prenotarsi per mail (preferibilmente) o telefono entro il venerdì precedente indicando quali libri si richiedono (titolo e autore), oltre al proprio numero di tessera, nome e cognome. Riceverete una conferma con un’indicazione di orario. Suoneremo il campanello e lasceremo i libri al portone, aspettando a distanza che veniate a ritirarli. Se non siete iscritti alla biblioteca, mandateci una foto di un documento d’identità e di: Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza (comune, via e civico), cellulare, mail e la vostra professione. Vi iscriveremo alla biblioteca e con i libri richiesti riceverete anche la tessera. Se avete libri da restituirci, li consegnerete contestualmente al ritiro di quelli che avete richiesto.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola