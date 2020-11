Aiutaci ad aiutare: riaperte le richieste per diventare volontari a Persiceto

Visto il protrarsi dell’emergenza Covid-19 e l’inasprirsi delle misure di contenimento, il Comune di Persiceto riapre la ricerca di volontari: chi vuole segnalare la propria disponibilità come aspirante volontario per i servizi di supporto, come la distribuzione di generi alimentari, di prima necessità, farmaci o altro, può indirizzare la richiesta a servizisociali@comunepersiceto.it

L’aspirante volontario può rivolgersi allo Sportello Sociale del Comune, il lunedì e il sabato dalle ore 9 alle 12, il giovedì dalle 14.30 alle 17.30, ai numeri 051.6812772 – 6812738 – 6812774.

A seguito del colloquio, sarà valutata la possibilità di impiego attraverso le associazioni coinvolte.

