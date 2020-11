Anzola: commemorazione dei caduti di tutte le guerre

Alcune immagini dei nostri Amministratori Comunali che hanno reso onore ai caduti di tutte le guerre.

La cerimonia si è svolta in assenza di pubblico, a causa delle nuove disposizioni per contrastare la diffusione del Covid-19.

Ma il pensiero, i ricordi e la nostalgia di parenti lontani, uomini e donne, militari e civili che hanno sacrificato la loro vita, rimangono sempre nei nostri cuori come segno di chi ha lottato per la Libertà e la Democrazia. Erano presenti il Sindaco Giampiero Veronesi, il Vice Sindaco Giulia Marchesini, gli Assessori Iris Belletti, Carmine Maddaloni, Francesca Marchesini, Danilo Zacchiroli, il Maresciallo Luca Ghirelli.

Sono state deposte corone e fiori nei luoghi simbolo di un ricordo sempre vivo, posti nel territorio di Anzola ad onore dei caduti di tutte le guerre.

I nostri più sentiti RINGRAZIAMENTI all’ANPI, agli Alpini, ai Carabinieri, alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile che si é resa disponibile per monitorare gli accessi ai cimiteri per la giornata odierna e di domani.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola