Anzola Emilia: l’arrivo di Don Graziano Pasini

Nel pomeriggio di oggi, ad ore 16:00, Don Graziano Pasini, il nuovo Parroco di Anzola, si è formalmente presentato alla nostra comunità per il tramite del Vescovo Matteo Zuppi.

Lo abbiamo tutti accolto, come si conviene, con la massima ospitalità, consapevoli che insieme a lui faremo un lungo e proficuo cammino. Il “testimone” passa quindi da Don Stefano Bendazzoli a Don Graziano (con un intermezzo importante di Don Daniele Nepoti). Faremo di tutto affinché ci sia continuità, soprattutto nello spirito di grande collaborazione che da sempre ha contraddistinto i rapporti tra la parrocchia e l’amministrazione comunale.

A Don Graziano voglio fare i miei più sinceri auguri di buon lavoro, come sindaco e come cittadino, e voglio anche ringraziarlo sentitamente per avere accettato di farsi carico della nostra comunità. Ancora una volta, abbraccio Don Stefano Bendazzoli e lo ringrazio per tutto ció che ha fatto per la comunità anzolese. Come di consueto, infine, un grande ringraziamento alla Protezione civile, agli alpini ed al coro dei Santi Pietro e Paolo. Grazie!

dal profilo Fb di Giampiero Veronesi, sindaco di Anzola