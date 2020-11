Anzola Emilia: lavori conclusi e lavori in avvio

Si sono appena conclusi i lavori all’intersezione tra la via Emilia e via Carpanelli, dove è stato realizzato un impianto semaforico all’incrocio delle strade per migliorare la sicurezza dei pedoni nell’attraversamento pedonale sulla via Emilia. La circolazione su via Carpanelli è stata modificata istituendo un senso unico in direzione via Emilia regolata da semaforo, ottenendo il duplice risultato di limitare la velocità di percorrenza sulla via Emilia e di garantire l’immissione in sicurezza. Ricordo che è partito anche un secondo intervento che riguarda l’attraversamento pedonale posto in corrispondenza dell’incrocio tra via Emilia e via X Settembre, davanti alla fermata dell’autobus, che presentava elementi di criticità per chi attraversava la via Emilia, in quanto una diminuzione della sicurezza dei ordini in fase di attraversamento. Abbiamo quindi spostato l’attraversamento pedonale immediatamente dietro l’attuale fermata dell’autobus e contestualmente abbiamo spostato il portale nella nuova posizione.Ci sono poi altri lavori previsti: sta per partire infatti il cantiere per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile e di un attraversamento pedonale nonché lo spostamento della fermata del bus su via Terremare/Casetti.Infine, mi sia permesso ringraziare in modo sincero i tanti cittadini che nel corso di questi mesi mi hanno fatto puntuali segnalazioni sulle criticità che abbiamo affrontato e risolto. Li ringrazio perché è proprio con le segnalazioni costruttive fatte dai cittadini che riusciamo a migliorare i servizi che vengono resi alla cittadinanza. Ancora, mi pare doveroso ringraziare l’amministrazione comunale e in particolare l’area tecnica, e non ultimi gli operai manutentori, che solo pochi giorni fa sono intervenuti nel sottopasso della stazione, praticamente in tempo reale rispetto alla segnalazione fatta, per potenziare l’impianto di illuminazione. In tempi in cui le capacità di spesa dell’amministrazione comunale sono all’osso, credo che questo sia un bel segnale. Grazie!

dal profilo Fb di Giampiero Veronesi, sindaco di Anzola