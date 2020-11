Anzola: la Protezione Civile avrà un suo sistema radio

Carissimi amici e sostenitori della nostra e vostra Associazione di Protezione Civile di Anzola dell’Emilia Odv, in queste poche righe ci teniamo a condividere e a “festeggiare” con tutti voi il raggiungimento di una meta che per noi rappresenta un punto di partenza fondamentale per il miglioramento delle nostre attività e quindi, del nostro contributo sul territorio.

La notizia più importante è che abbiamo finalmente concluso l’iter tecnico e burocratico per l’attivazione di una RETE RADIO AUTONOMA E AD USO ESCLUSIVO.

Nonostante le difficoltà che lo scenario attuale ci costringe ad affrontare, abbiamo continuato a lavorare e ad impegnarci con costanza al fine di ottenere tutta la documentazione ministeriale necessaria e utile alla nascita della nostra rete radio composta attualmente dai seguenti dispositivi:

– N°5 Apparati ricetrasmettitori portatili Motorola (ai quali sono stati sostituiti batterie e antenne),- N°1 Apparato ricetrasmettitore base con alimentatore e sistema di invio e ricezione selettive,- N°1 Ponte ripetitore completo di filtro duplexer, alimentatore con batteria tampone e antenna ricetrasmittente.

Per sistemare il materiale abbiamo ideato una “valigetta radio portatile” divisa in scomparti di diverse misure e dimensioni, utili a sistemare i dispositivi in maniera ordinata, una soluzione comoda e pratica da trasportare in caso di imprevedibili emergenze.

Abbiamo illustrato ai nostri soci operativi i nuovi dispositivi, programmati e studiati attentamente per ottenere la massima funzionalità del sistema radio.

Non appena sarà possibile riunirsi in totale sicurezza, dedicheremo una serata di formazione completa a tutti i soci che vorranno partecipare per far si che tutti i membri del nostro team possano conoscerne le caratteristiche, le istruzioni e anche il loro valore.

La radio rappresenta per noi uno strumento indispensabile, che ci consente di trasmettere velocemente informazioni tra i nostri utenti in servizio sul territorio comunale anche e soprattutto quando i collegamenti telefonici sono interrotti da particolari eventi o calamità.

Ci teniamo a ringraziare per la realizzazione di questo progetto in modo particolare il Corpo di Polizia Locale di Anzola dell’Emilia, nella figura dell’ex Comandante Mauro Querzè, che ci ha donato i 5 ricetrasmettitori portatili e il ricetrasmettitore base, apparecchiature in disuso.

Grazie agli introiti ottenuti dalle nostre iniziative di autofinanziamento abbiamo potuto poi acquistare il ponte ripetitore completo e tutti gli accessori per rendere perfettamente funzionante questo nuovo sistema radio.

dalla pagina Fb Protezione Civile Anzola dell’Emilia