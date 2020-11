Anzola: Natale con i commercianti

Ad Anzola, in questo momento difficile d’emergenza sanitaria, vengono messe in campo una serie di iniziative.

>> Per continuare la tradizione dell’addobbo con le LUMINARIE l’Amministrazione Comunale, consapevole delle difficoltà in cui si trovano attività e imprese, metterà a disposizione un contributo straordinario che, insieme ai contributi dei Commercianti e delle Aziende, permetterà di allestirle.

>> Anche i PRESEPI saranno protagonisti e simbolo di questo Natale. Raccogliendo una richiesta venuta dal Comitato dei Commercianti, verrà messo a disposizione un certo numero di presepi artistici, tradizionali ed etnici, prestati con generosità dalla collezione della Parrocchia di Santa Maria in Strada e da nostri concittadini, per allestire le vetrine.

>> A sostegno della SPESA nei negozi locali dal 15 novembre al 6 gennaio 2020 verrà chiesto a chi fa gli acquisti nei negozi di conservare gli scontrini per partecipare all’estrazione di buoni acquisto. A chi farà acquisti, in questo periodo per una cifra complessiva superiore ai 500,00 euro di cui almeno la metà in spese non alimentari, saranno sorteggiati i tre buoni acquisti di 1.000,00 500,00 e 250,00 euro che potranno essere spesi nei negozi di Anzola.

>> I commercianti e i ristoratori, i baristi di Anzola, nella volontà di essere al servizio della Comunità con la “consegna a domicilio”, come segno tangibile di solidarietà metteranno a disposizione, una percentuale di SCONTO che applicheranno sugli acquisti delle famiglie e dei cittadini, in un determinato giorno della settimana.

Le iniziative sono promosse dal Comitato dei Commercianti Anzola SIAMO NOI con il sostegno di Pro Loco Anzola Emilia e dell’Amministrazione Comunale.

