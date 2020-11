Anzola, primo appuntamento con “Robe da Matti. Psicologia per tutti”

Le conferenze si terranno a partire dalle ore 20.30, in modalità on line sulla piattaforma zoom.

Per iscriversi (gratuitamente) è indispensabile scrivere alla mail vanessa.mele80@gmail.com.

Vi verrà inviato il link per la partecipazioneGli incontri, inizialmente previsti in presenza presso la biblioteca comunale di Anzola, sono organizzati dall’ass. Psicosfere con il patrocinio del Comune di Anzola.

Martedì 3 novembre: Dott.ssa Cesarina Biondi

La fame d’amore: anoressia e bulimia

Il primo nutrimento

Il primo nutrimento di ogni bambino è il corpo della madre, da dove percepisce protezione, calore e nutrimento. Il connubio di sentimenti e nutrimento finisce così per avere un legame molto stretto.

Il rapporto con il cibo

Il rapporto con il cibo è alla base del nostro rapporto con il mondo e orienta la qualità del rapporto con sé stessi.

A partire dalle prime esperienze dell’essere contenuti con amore e sicurezza durante il momento della nutrizione del corpo, si accosta l’incontro sentimentale con il genitore, mediato dal cibo. Questo processo risulta decisivo nella organizzazione delle fondamenta della vita mentale, degli affetti e della capacità di pensare.

Per info sull’iniziativa “Robe da matti” e sulle altre conferenze del progetto vai a https://www.facebook.com/associazionePsicoSfere

dall’evento Fb