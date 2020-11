Bernini (FI): “Cittadinanza onoraria a Nasrin Sotoudeh importantissimo segnale a difesa dei diritti umani”

La cittadinanza onoraria di Bologna, conferita il 12 novembre all’avvocatessa iraniana Nasrin Sotoudeh, è un segnale importantissimo e di grandissimo valore, che arriva in un momento difficile e complicato sotto il profilo della salvaguardia dei diritti umani nel mondo. Una cerimonia dall’alto significato simbolico e morale per testimoniare vicinanza a coloro che combattono, a costo della propria vita, a difesa dei diritti delle donne, dei deboli, delle vittime di soprusi. L’unanimità del consiglio comunale, il 13 maggio 2019, sta ad indicare che la difesa dei valori della vita, della libertà, della pace, non ha colore politico ma trova le Istituzioni unite nel percorso di affermazione dei diritti fondamentali.



Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia