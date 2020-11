Bologna. Bernini-Aiello (FI): “Candidatura portici importantissima sfida per il futuro”

E’ certamente un’ottima notizia quella della candidatura dei Portici di Bologna a patrimonio dell’Unesco, per il 2021. Un segno di speranza e di rinascita per un 2021 che auspichiamo possa partire nel migliore dei modi, lasciandoci alle spalle il dramma e le difficoltà che stanno caratterizzando questo 2020. La candidatura dei Portici deve essere accolta come una grande e concreta sfida, volta a mettere al primo posto la riqualificazione, la pulizia e la valorizzazione di un patrimonio artistico che rappresenta Bologna, l’Emilia-Romagna e l’Italia nel mondo. Forza Italia farà la sua parte, a qualunque livello, per consentire ai Portici di rinascere e di essere apprezzati e riconosciuti sul piano internazionale. Auspichiamo che le Istituzioni, Governo, Regione, Comune, siano unite nell’unico obiettivo di vedere questo sogno, accarezzato da anni, tramutarsi in realtà.



Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia

Daniele Aiello, coordinatore Grande Città di Bologna Forza Italia Giovani