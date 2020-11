Bologna. Bernini (FI): “Tempi di attesa troppo lunghi per tampone di guarigione”

Leggo, non senza preoccupazione, le storie di chi, positivo al Covid, è costretto ad aspettare giorni e giorni per il doppio tampone che certifichi la guarigione. Una situazione che oggi interessa centinaia di persone a Bologna e in tutta la Regione e alla quale urge porre tempestivamente rimedio. Se tanti e tali sono i ritardi, se è così difficile prenotare il tampone, è evidente che qualcosa nella macchina organizzativa si è inceppato: il disservizio rischia così di diventare la norma e non l’eccezione, con i medici di base oberati dalle richieste e spesso impossibilitati a dare risposte veloci. Faccio appello alla Regione, alle aziende sanitarie, affinché l’iter per certificare le guarigioni, per fortuna sempre più numerose, sia velocizzato e risponda alle esigenze di chi deve tornare al lavoro. Se è vero che con il virus dovremo convivere ancora a lungo, è allora necessario che l’organizzazione sia efficace e puntuale. Non si può continuare a operare in perenne emergenza: la risposta sanitaria al Covid deve “normalizzarsi”, anche al fine di tranquillizzare i cittadini sulle prestazioni e sulle tempistiche per la loro erogazione.



Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia