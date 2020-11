Calderara autorizza il mercato dei prodotti agricoli

Il mercato contadino di Calderara di Reno rimane aperto. Anche oggi 14 novembre, grazie al rapido e tempestivo lavoro degli uffici comunali che hanno allestito il piano di sicurezza dell’area destinata agli stand, i calderaresi potranno recarsi in sicurezza in piazza della Pace, location del mercato dei prodotti agricoli: “Non abbiamo avuto dubbi nel prendere questa decisione – dice il sindaco di Calderara Giampiero Falzone -, perché un mercato all’aperto e più sicuro di uno al chiuso e perché, come ho sempre detto, solo se tutti facciamo la nostra parte agendo con prudenza e rispettando le misure riusciremo a tenere lontano il virus. E poi mi fa piacere dare una risposta immediataagli agricoltori del territorio, per l’importante ruolo che hanno nella filiera corta e per la tutela del “chilometro zero” che svolgono col loro operato”. L’ordinanza firmata ieri mattina dal primo cittadino autorizza ben quattro mercatini comunali all’apertura: oltre a quello del sabato anche quelli di Tavernelle del martedì, di Lippo del giovedì e di Longara del venerdì. Questo grazie a piani di sicurezza costruiti secondo gli standard indicati dall’ordinanza regionale del 12 novembre: ingresso presidiato, uscita da un altro lato, corretto distanziamento tra gli stand, continuo controllo del rispetto delle misure di prevenzione. Solo il mercato del lunedì, quello previsto in centro a Calderara, non ha per ora l’autorizzazione, in attesa della predisposizione di un piano ad hoc che avverrà entro la settimana prossima garantendo la riapertura lunedì 23 novembre.

Ufficio Comunicazione e Stampa

Comune Calderara di Reno