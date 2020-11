Oggi è la giornata contro la violenza sulle donne e ogni anno Calderara si mobilita per organizzare eventi che possano rimarcare l’importanza della giornata. Per quest’anno era in programma la mostra “Come eri vestita” di Libere Sinergie che raccoglie i vestiti delle donne nel momento in cui hanno subito violenza. Qui, un video che rappresenta la mostra.

Puoi leggere le storie complete qui https://bit.ly/3lXI8oi