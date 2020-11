Calderara: i libri che vuoi, a domicilio

Torna il servizio di consegna a domicilio dei libri della Biblioteca Comunale di Calderara di Reno “Rinaldo Veronesi”. Il servizio, che verrà svolto con le medesime modalità operative osservate nella scorsa primavera, ha l’obiettivo di non privare i calderaresi del piacere della lettura in un periodo in cui la biblioteca è chiusa al pubblico e, inoltre, è consigliabile rimanere a casa. La differenza, rispetto alla prima edizione dell’iniziativa, è che la consegna anziché il venerdì sarà effettuata il sabato mattina, a partire da sabato 14 novembre. Si potranno richiedere, anche stavolta, fino ad un massimo di 3 libri per volta.

Il servizio verrà svolto dagli operatori in osservanza delle regole di distanziamento e protezione, e la stessa cosa si chiede agli utenti: è raccomandato dunque osservare il distanziamento e munirsi di mascherina e guanti di protezione.

Come prenotare il servizio:

1) vai sul sito del catalogo del polo bolognese, dove la Biblioteca di Calderara risulta già essere selezionata;

2) consulta i libri disponibili;

3) Manda una email all’indirizzo biblioreno@comune.calderaradireno.bo.it oppure telefona allo 051.6461247 dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 13 specificando: cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di consegna, titolo del libro e numero di telefono fisso o di cellulare.

Leggi il volantino

comune.calderaradireno.bo.it