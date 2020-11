Come CGIL e Funzione Pubblica di Terre d’Acqua abbiamo realizzato una serie di clip video per far capire a tutti i cittadini dell’Unione l’importanza di questo Ente di secondo livello.Con l’aiuto della dipendente e delegata RSU Mavì Manilla parliamo del servizio Personale in comune tra le sei Amministrazioni Comunali.