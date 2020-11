CGIL Terre d’Acqua: l’Unione e il servizio SIAT

Nella terza clip video a tema Unione Terre d’Acqua Tiziana Ghidoni, dipendente e delegata RSU in Unione, ci parla del servizio SIAT, il Servizio Informatico Associato di Terred’acqua. Questo servizio è strategico per i sei Comuni in quanto ha la funzione di attuare la progettazione e gestione coordinata, attraverso l’impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate, per garantire il funzionamento e lo sviluppo dei sistemi informativi e dei progetti di e-government.