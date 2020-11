Chiusura Centro di Raccolta di Sant’Agata Bolognese dal 23/11 all’8/12

Si avvisano gli utenti che, a seguito di lavori che riguardano il potenziamento del depuratore di Sorgeacqua, il Centro di Raccolta di Sant’Agata Bolognese sarà chiuso da lunedì 23/11 a martedì 8/12 compreso, la riapertura è prevista per mercoledì 9/12.

Si rende necessaria la chiusura in quanto, l’interferenza dei mezzi d’opera e l’utilizzo degli spazi antistanti impediscono il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini.

Si ricorda che i sacchi per gli imballaggi in plastica e di mater-bi per il rifiuto organico possono essere reperiti anche presso:

il supermercato Conad, di Via A. De Gasperi

il supermercato Coop, di Via Sibirani F.

