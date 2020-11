Comunali 2021. Bernini (FI): “Tensione in casa PD, centrodestra prontissimo per la svolta a Bologna”

C’è tensione in casa Pd/Sardine in vista delle elezioni del 2021: situazione che denota quanto il centrosinistra sia in difficoltà in una città che, in dieci anni di amministrazione Merola, ha completamente cambiato volto. E purtroppo in peggio. I problemi legati alla sicurezza e all’ordine pubblico, ai quali adesso si tenta malamente di mettere una toppa, sono all’ordine del giorno: risse, spaccio, rapine sono ormai la drammatica quotidianità di Bologna. Per non parlare dell’inesistente progetto del Pd in fatto di mobilità: la testardaggine sul tram i cui lavori sventreranno la città, sul Passante di Mezzo, che non risolverà i problemi di congestionamento del traffico, fino ad arrivare all’immobilismo che ha caratterizzato l’avvio del People Mover. Tutto parla di inadeguatezza, di autoreferenzialità, di chiusura e di mancanza di ascolto. Certo, adesso fa sorridere il “braccio di ferro” con le Sardine che invocano le primarie contro candidature calate dall’alto. Ma non si erano definite apolitiche? Siamo certi che questo 2021 saprà riservare molte sorprese: il centrodestra sta lavorando da tempo sul programma e per l’individuazione di una figura che possa traghettare Bologna verso quel cambiamento che i cittadini chiedono e meritano.



Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia