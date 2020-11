Consulta dello sport: 25 anni di vita

In occasione dell’anniversario del venticinquesimo anno di vita della Consulta dello Sport di Persiceto, organo che dal 1995 riunisce le associazioni sportive del territorio comunale, lo scorso 28 settembre è stata inaugurata, con la presenza del Vice Sindaco ed Assessore allo Sport Valentina Cerchiari e del Presidente della Consulta Waldes Marrone, una mostra che esporrà, fino al 30 novembre (prorogata al 31 dicembre), i materiali sportivi che ripercorrono la storia delle 62 associazioni sportive persicetane.

Ricordiamo che, fin dal lontano 1995, la Consulta dello Sport organizza manifestazioni divenute negli anni una vera e propria tradizione per tutto il territorio.

Tante volte questo organo consultivo ha espresso le sue enormi potenzialità, basta ricordare l’enorme sforzo ovviamente sempre in termini di volontariato espresso durante il terremoto del 2012, fino ad arrivare all’aiuto dato per ogni singola manifestazione sportiva.

Ogni 15 giorni cambieranno i materiali, attualmente esposti nelle bacheche dell’androne del comune, con l’obiettivo di garantire a tutte le associazioni sportive un trattamento di pari visibilità.

Enrico Adriano Belinelli