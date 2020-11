Contributi e white paper per far crescere le imprese: parola agli esperti nella nuova rubrica “Punti di vista di GoDaddy”

Quello che stiamo attraversando è un periodo di profondi cambiamenti, con la pandemia legata al Coronavirus che ha rivoluzionato molte abitudini consolidate sia nella vita quotidiana che nelle tendenze di acquisto, con la crescita esponenziale dell’online.



Per le aziende, dunque, è diventato fondamentale saper cogliere tutte le opportunità offerte dagli strumenti digitali: per questo motivo GoDaddy ha creato la nuova rubrica “Punti di vista” che raccoglie approfondimenti e white paper realizzati da professionisti del settore digital, così da affrontare i principali cambiamenti in corso e offrire spunti e consigli su tematiche legate al business digitale.

E-commerce, advertising, digital marketing e social media sono solo alcuni degli argomenti che verranno affrontati per fornire un supporto concreto a PMI, microimprese e professionisti che si trovano a dover rispondere ai nuovi bisogni dei consumatori in un contesto completamente nuovo.

Tra i vari contributi che saranno disponibili sul blog di GoDaddy in modo totalmente gratuito troviamo l’approfondimento su “Social Media Advertising Trends 2020” di Francesco Colicci, imprenditore e marketer che ha lavorato per Facebook e guida oggi il Marketing di Hootsuite, che parlerà degli ultimi trend riguardanti l’advertising sulle piattaforme social. Simone Cosimi, speaker e giornalista che collabora con testate nazionali come La Repubblica, Wired e StartupItalia, spiegherà i cambiamenti nelle modalità di acquisto degli italiani e la crescente integrazione tra online e offline nel white paper “Gli acquisti online in Italia: dal lockdown allo showdown”.

“Il futuro dell’ecommerce non è omnichannel. Il futuro dell’ecommerce è online” è invece il titolo dell’articolo di Giovanni Cappellotto, consulente ed esperto di strategie di vendita online che spiegherà i principali trend presenti e futuri dell’e-commerce. Seguiranno poi il white paper di Miriam Bertoli (Piccoli business, grandi risultati: strategie di marketing digitale per competere con successo), docente e consulente di digital marketing che spiegherà come le piccole imprese possono sfruttare il marketing digitale per crescere e trovare nuovi clienti, mentre l’approfondimento di Ruben Santopietro, esperto di digital marketing e fondatore di Marketing Italia, dal titolo “Made in Italy e innovazione digitale”, tratterà dei modi in cui le eccellenze italiane possano trovare nel digitale un punto di svolta per affermarsi ed emergere anche all’estero.

I white paper e i contributi non finiscono qui, per conoscere tutti gli approfondimenti basta seguire la rubrica “Punti di vista” sul blog di GoDaddy, così da non perdere le ultime novità e tendenze del settore digital, utili per far crescere il proprio business online e stare al passo con i tempi.