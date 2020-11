Crevalcore: chiusura temporanea al pubblico della Biblioteca Comunale

In ottemperanza alle disposizioni imposte dal DPCM del 3 novembre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 novembre 2020, anche la biblioteca comunale, come gli altri “istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 42/2004”, sospenderà i servizi di apertura al pubblico dal 6 novembre al 3 dicembre 2020 compresi.

I prestiti in scadenza nel periodo di chiusura verranno rinnovati e potranno essere restituiti alla riapertura.

Nella speranza di riprendere il prima possibile tutti i nostri servizi e le attività in sede, vi ricordiamo che nel frattempo potrete continuare a usufruire dei servizi on line sempre attivi:

– l’accesso alla biblioteca digitale Emilib, che vi dà la possibilità di leggere ebook, quotidiani e riviste (per info e nuove registrazioni, scrivere a: biblioteca@comune.crevalcore.bo.it);

– la consultazione del catalogo on line della biblioteca.

Per info e aggiornamenti sulle novità editoriali e sulla futura ripresa dei servizi, vi invitiamo a tenere monitorati il nostro sito web e le relative pagine Facebook.

comune.crevalcore.bo.it