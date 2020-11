Crevalcore, dal 21 novembre al via la 24ª Colletta Alimentare

Da oggi parte la 24° Colletta Alimentare.

La Fondazione Banco Alimentare Onlus organizza ogni anno in novembre la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

Si tratta di un’occasione fondamentale per la raccolta di quei prodotti che molto difficilmente il Banco Alimentare riesce a reperire durante l’anno (es. olio, omogeneizzati ed altri prodotti alimentari per l’infanzia, pelati, legumi, …). Questo appuntamento si è inoltre affermato come un’importante possibilità per sensibilizzare il grande pubblico sui temi dello spreco e della fame, coinvolgendo milioni di persone in un puro gesto di gratuità.Negli ultimi 5 anni, con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, sono state raccolte 41.628 tonnellate di cibo equivalenti a 83.256.082 pasti per persone bisognose. Quest’anno questo gesto di solidarietà è ancor più importante per l’emergenza dovuta al Covid-19, in quanto consentirà di aiutare molte persone che stanno vivendo difficoltà economiche per la perdita del lavoro. Quest’anno quindi la modalità sarà quella di una Colletta “dematerializzata”. Le persone saranno invitate non ad acquistare generi alimentari, ma delle Card corrispondenti a quantità di un paniere di prodotti.

Le card potranno essere acquistate dal 21 novembre all’8 dicembre, saranno disponibili presso le casse dei supermercati delle “gift card” da due, cinque e dieci euro. Al termine della Colletta, il valore complessivo di tutte le card sarà convertito in prodotti alimentari non deperibili.Il nostro Comune anche quest’anno, ha dato il patrocinio a questa iniziativa. A Crevalcore sarà possibile acquistare le gift card presso il supermercato “Eurospin” sito in via Amedeo Modigliani. Oppure potranno essere acquistate on line sul sito www.mygiftcard.it, dove sono già disponibili. Sarà inoltre possibile partecipare alla Colletta Alimentare facendo una spesa online sul sito www.amazon.it dal 1° al 10 dicembre e su www.esselungaacasa.it dal 21 novembre al 10 dicembre.

Per maggiori informazioni: https://www.bancoalimentare.it/it

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore