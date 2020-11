Dal Comune di Calderara un sostegno alle associazioni attive sul fronte anti-Covid

L’Amministrazione Comunale di Calderara riconosce un contributo a tre associazioni di volontariato particolarmente attive nel sostegno alla cittadinanza e supporto all’attività del Comune, sia nel periodo della prima emergenza sanitaria che durante quella in atto. Si tratta di Associazione Percorsi Sicuri, Bologna Zoofila e Protezione Civile, a ognuna delle quali verranno corrisposti mille euro come contributo forfettario per la copertura dei costi sinora sostenuti, o da sostenere in futuro, nelle varie attività.

La Giunta Comunale di Calderara, nel varare l’erogazione, ha valutato particolarmente preziosa l’opera delle tre organizzazioni in alcune attività fondamentali durante situazioni di emergenza: si sono occupate e attualmente si occupano della distribuzione di prodotti alimentari e farmaci a cittadini in difficoltà, svolgono attività di monitoraggio anti-assembramento e di contrasto ai comportamenti scorretti, oltre che di sensibilizzazione verso quelli corretti, forniscono supporto organizzativo e logistico per la realizzazione di interventi di contrasto del Coronavirus. “Sono tutte attività fondamentali in questo periodo di attenzione e sofferenza – dice il Sindaco Giampiero Falzone -, in cui i bisogni del cittadino sono al primo posto: queste associazioni le hanno svolte e svolgono con grande competenza e spirito di sacrificio, e per questo le vogliamo ringraziare con un piccolo contributo. Dal servizio sulle strade alla consegna della spesa all’informazione della cittadinanza sul rischio e sui comportamenti virtuosi, da marzo sono per noi un supporto fondamentale nella lotta al virus. Il nostro è un grazie sentito e di cuore”.

Ufficio stampa e comunicazione

Comune Calderara di Reno