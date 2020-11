Daniele Aiello nuovo Coordinatore FIG grande città Bologna

Daniele Aiello è il nuovo coordinatore per Forza Italia Giovani – Grande città di Bologna. A comunicarlo, Fabrizio Dore, coordinatore regionale FIG. “Ho scelto con convinzione Daniele per il delicato ruolo di coordinamento del giovanile a Bologna. Le sue capacità arrivano da una militanza comprovata, fatta di gazebo, iniziative, conoscenza del territorio, di buoni rapporti nel panorama politico cittadino. Un impegno costante al servizio della sua città. Il suo compito è una sfida ma sarò al suo fianco per vincerla. Buon lavoro Daniele”.



“Ho scelto Forza Italia perché credo che in questo momento i cittadini abbiano bisogno di proposte concrete – commenta Aiello -. Un’alternativa si costruisce realmente solo in questo modo, gli estremismi non hanno mai portato alla risoluzione dei problemi. Ringrazio il Coordinatore Regionale Giovani, Fabrizio Dore, per la fiducia, la Senatrice Anna Maria Bernini e la Consigliera Regionale Valentina Castaldini che hanno creduto in me. I giovani sono il futuro e questo inizio dimostra una nuova ripartenza per Forza Italia e soprattutto per tanti giovani che hanno voglia di fare buona politica al servizio dei cittadini. Sono sicuro che con passione e impegno Forza Italia potrà ritornare ad essere la forza trainante del centrodestra unito”.

Coordinamento Forza Italia Emilia Romagna