Evangelisti-Lisei-Bertoni (FDI):“Commissariata Unione Terre d’Acqua, finalmente si prende atto ufficialmente del fallimento”

“Esprimiamo soddisfazione nei confronti del provvedimento assunto dal Prefetto di Bologna, con cui in data odierna è stata commissariata la Unione Terre d’Acqua. Il funzionario nominato ricoprirà il ruolo appunto di commissario ad acta con funzione di redigere e far approvare i bilanci: nel caso fallisca, “tutti a casa”.

Si tratta di un atto lungamente invocato dalla capogruppo delle liste civiche di opposizione Avv Angela Bertoni, che più volte ne aveva denunciato il malfunzionamento soprattutto a fronte della mancata approvazione appunto del bilancio consuntivo del 2019. Successivamente la situazione non era certo migliorata ma anzi, dopo mesi di stallo e nessuna risposta, senza neppure la presentazione del bilancio di previsione 2020, la fine non poteva che essere questa, nonostante le maldestre prese di posizione del Presidente Martelli, volte forse a mascherare la crisi non solo della Unione ma anche del suo partito – il PD- in questa ed in altre situazioni di gestione di Unioni. E gli stracci che da tempo volavano, hanno portato nella stessa data, anche alle dimissioni del medesimo, con tanto di dichiarazione di assoluta mancanza di responsabilità in tutto questo. Ci ricorda tanto il capitano che mentre la nave affonda, scende e l’abbandona!

Come Fratelli d’Italia e “Uniti per l’Alternativa” abbiamo invece più volte segnalato a tutti i livelli, come le Unioni non funzionino, non garantiscano servizi efficienti e a basso costo, ma siano diventati poco a poco un luogo dove allocare i dipendenti in esubero dei Comuni. La gestione delle funzioni di territori troppi ampi e disomogenei non può evidentemente portare risultati e va da se che la legge Del Rio deve essere sicuramente rivista. Fusioni, Unioni e Cittá metropolitane non hanno funzionato, il riordino territoriale deve essere riscritto ed è quello che abbiamo già proposto e che proporremo non appena la situazione della pandemia sarà terminata. Nel frattempo chiederemo, con il nostro capogruppo FDI in Regione – Marco Lisei- la verifica anche dei bilanci delle altre Unioni, affinché chi ha responsabilità se le assuma, senza sperare in un intervento risolutivo della stessa Regione, che sarebbe come “mettere le mani nelle tasche dei cittadini” per due volte. Non lo potremmo certo tollerare.

Lo stesso farò in Città metropolitana con un atto di sindacato ispettivo, affinché lo studio di “Metropoli strategiche” venga rivisto, prendendo atto che la difficoltà della gestione delle Unioni, già registrata, non ha trovato miglioramento: il Sindaco metropolitano non potrà ignorare tutto ciò”.

Lo dichiara:

Marta Evangelisti Consigliere Città metropolitana Bologna

Angela Bertoni Capogruppo Liste civiche Unite Terre d’Acqua

Marco Lisei Capogruppo FDI Regione Emilia R